РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В домах нескольких микрорайонов Подольска 18 декабря временно приостановили подачу воды из-за ремонтных работ, в настоящее время подачу водоснабжения постепенно восстанавливают, сообщила «РИАМО в Подольске» диспетчер МУП «Водоканал».

«В Подольске произошло отключение водоснабжения 18 декабря с 22:00 из-за аварийных работ на сетях водопровода. Подача холодной воды была приостановлена в домах микрорайонов Шепчинки и Высотный, а также в поселке Железнодорожный на улице Гайдара, в домах №№10А, 10Б, 10В по улице Высотная, в домах №№3А и 3Б, а также в музыкальной школе на улице Гайдара», – сказала диспетчер.

В настоящее время авария устранена, но вода подается в многоквартирные дома постепенно.

Бочка с питьевой водой была установлена в среду у дома №3А по улице Высотная.