РИАМО - 19 дек. Госдума в среду приняла закон, предусматривающий меры защиты для журналистов, работающих в особых условиях, в том числе, в горячих точках, сообщает kp.ru.

«Документ подразумевает защиту журналистов, которые осуществляют профессиональную деятельность «на территории РФ, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории (объекте) проведения контртеррористической операции, определенных, согласно законодательству РФ, в иностранном государстве, определенном правительством РФ, которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта», – говорится в сообщении.

Редакции теперь обязаны получать письменные согласия журналистов на выполнение поручений в особых условиях. А журналисты, в свою очередь, должны быть проинформированы в письменном виде о действиях, которые они должны осуществить, о месте и сроке выполнения редакционного задания.

Также редакции должны обеспечить и финансировать обучение своих сотрудников мерам безопасности, предоставить им средства индивидуальной защиты с опознавательным знаком «Пресса» (Press). Если журналисты будут выполнять поручения за пределами РФ, редакции обязаны помочь в получении документа, подтверждающего профессиональный статус сотрудника.

Корреспондент имеет право на единовременную компенсацию при причинении вреда здоровью. В случае смерти журналиста компенсация составит не менее 2 миллионов рублей.