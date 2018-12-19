РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 дек. В среду в микрорайоне Климовск Подольска около 100 фантиков от конфет представили на новогодней выставке «Сладкая сказка Зимы», посвященной производству конфет в России, сообщила «РИАМО в Подольске» научный сотрудник музея Татьяна Демьяненко.

В Климовском историко-краеведческом музее в среду открылась традиционная новогодняя выставка, темой которой стала история производства конфет в России. На ней представлены фантики от сладкой продукции известных кондитерских фабрик начала XIX–XX веков. Выставка продлится до 19 января 2019 года.

«Сегодня (19 декабря – ред.) у нас открылась выставка под названием «Сладкая сказка Зимы». На ней представлены уникальные экспонаты – фантики от конфет различных известных фабрик, а также зажимы для пакетов с конфетами, щипцы для колки сахара и уникальный экспонат – свечные ножницы. Всего на ней представлено около 100 фантиков, причем многие из них действительно очень редкие. Например, фантики конфет «Подольчанка» подольской фабрики «Би-энд-Би», которые использовались до 1980 года», – сказала Демьяненко.

Помимо этого, в музее представлена и выставка «Волшебство своими руками», на которой посетители могут увидеть около 30 елочных игрушек, сделанных из ваты воспитанниками Климовской детской художественной школы.

Посмотреть экспонаты смогут все желающие по адресу: микрорайон Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 24А. Вход по билету в музей.