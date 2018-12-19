РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В среду днем на автотрассе А-107 «Московское малое кольцо» в районе подмосковного Подольска образовалась пробка длиной более трех километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По информации сервиса, по состоянию на 14:00 среды на автодороге А-107 в Подольске образовалась пробка длиной более трех километров. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе на трассу почти до Толбинского кладбища. Средняя скорость движения составляет 7 километров в час.

Также движение сильно затруднено на улицах Большая Серпуховская, Кирова, проспект Ленина. Помимо этого, на улице Клемента Готвальда произошло ДТП.