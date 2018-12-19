РИАМО - 19 дек. Госдума РФ приняла в третьем чтении закон для исключения случаев фиктивных браков с иностранцами для получения разрешения на временное проживание в России, сообщает Газета.ru.

В соответствии с документом разрешение на временное проживание в России без учета квоты будет выдаваться иностранцам только в том же регионе, где проживают их российские супруги. Как уточнил председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, этот закон позволит противодействовать незаконной миграции.

«При этом предлагается не распространять ограничения на временно проживающего в России иностранца, получившего статус участника (члена семьи участника) государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, или в связи с переездом иностранца к новому месту жительства супруга (супруги), родителя, ребенка», – отмечается в сообщении.