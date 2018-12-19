РИАМО - 19 дек. В Одинцовской библиотеке №1 прошла встреча с писателем, ректором Литературного института Алексеем Варламовым, в ней приняли участие около 300 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

«Восемнадцатого декабря в Одинцовской библиотеке №1 на улице Маршала Бирюзова прошла встреча с писателем и публицистом, ректором Литературного института Алексеем Варламовым. Ведущей встречи стала известный литературный критик, независимый книжный обозреватель, главный редактор проекта «Книга моей жизни» Клариса Пульсон», – отмечается в сообщении.

Мероприятие прошло в рамках акции «Встреча с писателем» – проекта Московской губернской универсальной библиотеки и министерства культуры региона.

Как уточнил глава Одинцовского района Андрей Иванов, на встрече с писателем лично пообщалось более 70 жителей муниципалитета, еще 200 посетителей библиотек Подмосковья присоединились к разговору по видеосвязи.

«Благодарю министра культуры Московской области Нармин Ширалиеву за такую прекрасную инициативу. Мы поддерживаем проведение таких событий – они не только позволяют жителям района пообщаться с интересными людьми, но и популяризируют наши культурные площадки, делают их важными точками притяжения. <…> В творческой встрече приняли участие посетители библиотек из Клина, Долгопрудного, Истры, Химок и других муниципалитетов», – добавил Иванов.

В рамках мероприятия прошла выставка-конкурс иллюстраций по произведениям Варламова. Автор лучшего вопроса встречи получил из рук писателя книгу с автографом.

Алексей Варламов – автор рассказов, романов, эссе, исследователь истории русской литературы ХХ века. Его творчество было отмечено 10 литературными премиям, среди которых «Большая книга», премия Александра Солженицына и международная премия «Писатель XXI» века. Доктор филологических наук, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, ректор Литературного института и главный редактор журнала «Литературная учеба» Варламов – глубокий знаток русской литературы и современного литературного процесса.