РИАМО - 19 дек. Полиция проводит проверку по информации о конфликте с участием первого заместителя главного редактора «Эха Москвы» Сергея Бунтмана и водителя с пистолетом, конфликт произошел возле ресторана на улице 1905 года в столице, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«По факту сообщения о конфликте между гражданами и угрозе предметом, похожим на оружие, произошедшем около развлекательного заведения на улице 1905 года, опубликованном в социальной сети, проводится проверка в соответствии со статьей 144-145 УПК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказал собеседник агентства.

Ранее публицист Лидия Скрябина написала в Facebook о том, что возле ресторана «Шинок», где проходила вечеринка в честь дня рождения руководителя радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, она и Бунтман случайно побеспокоили водителя припаркованного рядом автомобиля Range Rover – Бунтман задел пальто бампер машины.

По словам Скрябиной, водитель машины схватил Бунтмана за воротник и приставил к его голове пистолет. Конфликтная ситуация разрешилась благодаря вмешательству водителя одного из гостей вечеринки. Вместе со Скрябиной, по ее словам, они оттеснили стрелка, после чего быстро уехали.