РИАМО – 19 дек. Управляющие компании ООО «ГЕУК «Дубна», ООО «УК «ЖилКомСервис – Долгопрудный» и ООО «Квартал-Недвижимость» из Щелковского района в полном объеме провели ремонт фасадов трех многоквартирных домов, они устранили разрушения штукатурки, трещины и намокание фасадов, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

«В ходе проверок обращений граждан в многоквартирных жилых домах №4 по улице Свободы в Дубне, №20 по улице Лихачевское шоссе в Долгопрудном и №29 в селе Петровское Щелковского района инспекторы зафиксировали факты нарушения содержания фасадов. Управляющим компаниям выдали предписания об устранении выявленных нарушений в течение месяца», – говорится в сообщении.

В Дубне вследствие нерегулярно проводимых технических осмотров строительных конструкций и отсутствия необходимых ремонтов произошло частичное разрушение штукатурно-окрасочного слоя цоколя в районе входа в подвальное помещение и наличие трещин на фасаде, влияющих на температуру и влажность нескольких квартир данного дома.

В Долгопрудном с северной стороны фасада здания выявили намокание стеновых панелей с первого по девятый этаж. В селе Петровское Щелковского района по периметру одной из квартир жилого дома выявили нарушения герметичности и утепления межпанельных швов, кроме того, на входных дверях в три подъезда отсутствовали прокладки, обеспечивающие их плотный притвор.

В ходе контрольной проверки исполнения предписания инспекторы зафиксировали факт проведения ремонтных работ на всех объектах в полном объеме в установленные сроки.

«УК обязаны проводить регулярные осмотры фасадов многоквартирных домов и устранять нарушения по мере их выявления. В частности, своевременно проводить ремонт межпанельных швов. Их герметичность необходима для обеспечения энергоэффективности здания в целом и квартир в частности, а также для обеспечения прочности конструкции всего здания и воспрепятствования проникновению влаги в помещения», – напомнил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

В соответствии со статьей о нарушении законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности к управляющим компаниям применили меры административного воздействия. Управляющий ООО «УК «ЖилКомСервис – Долгопрудный» и главный инженер ООО «ГЕУК «Дубна» заплатили административные штрафы в размере пять тысяч рублей каждый, в то время как ООО «Квартал-Недвижимость» пришлось оплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.