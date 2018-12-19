РИАМО – 19 дек. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и руководитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Сергей Забатурин подписали соглашение о сотрудничестве, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Выражаю уверенность в том, что соглашение о сотрудничестве в сфере правотворческой деятельности между Мособлдумой и Московской международной транспортной прокуратуры, по сути, является качественным новым шагом по развитию межведомственного взаимодействия, которое позволит нам обеспечить полное, гармоничное нормативно-правовое регулирование общественных отношений в условиях динамичного развития транспортной инфраструктуры», – сказал Забатурин.

В среду состоялась церемония подписания соглашения о взаимодействии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и Мособлдумы.

В рамках данного соглашения, планируется повысить оперативность взаимодействия при подготовке проектов законов региона.

Формами сотрудничества являются: организация и проведение рабочих совещаний, круглых столов и других мероприятий. Помимо этого, будут созданы рабочие группы для координации совместной деятельности и реализации мероприятий по предмету соглашения.