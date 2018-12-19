РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 дек. В парке «Опалиховский пруд» в Красногорске более 150 учеников начальной школы приняли участие в празднике в честь зажжения огней на новогодней ели, сообщил директор МАУК «Парки Красногорска» Эмиль Амирханян.

«Сегодня (19 декабря – ред.) мы открыли елку на нашей новой парковой территории «Опалиховский пруд». Здесь присутствуют более 150 детей, мы пригласили школьников младших классов», – сказал Амирханян.

Он отметил, что парк площадью два гектара открыли в 2018 году, и ранее на этой территории елку не устанавливали. Парк стал любимым местом отдыха для жителей микрорайона Опалиха. Приезжают сюда и жители других территорий.

«Для детей подготовили интерактивную программу «Автобус чудес». Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они зажгли новогоднюю елку. Дерево высотой 10,5 метров украшено двумя сотнями зеркальных синих шаров и 200-метровой гирляндой», – добавил Амирханян.

Он подчеркнул, что новогоднюю ель установили в декоративную кадку, выполненную в едином стиле с кадкой в парке «Ивановские пруды». Их изготовили в России по заказу учреждения «Парки Красногорска».

«В Красногорске пять парковых территорий общей площадью более 100 гектаров. Елки установлены на всех. Следующей мы откроем елку в городском парке и затем – в экопарке «Губайловский», – отметил Амирханян.