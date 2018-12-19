РИАМО - 19 дек. В Московской области порядка 40% объектов незавершенного строительства приходится на нежилые объекты, сообщил журналистам начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья Владислав Гордиенко.

«Лидируют нежилые (объекты незавершенного строительства - ред.) Порядка 40% именно нежилых объектов», - сказал Гордиенко.

Он уточнил, что также около 20% недостроя составляют объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности.

В настоящее время в Московской области насчитывается более 1,1 тысячи объектов незавершенного строительства. 800 вновь выявленных объектов находятся в процессе подготовки актуальных дорожных карт.

По итогам текущего года было ликвидировано 162 объекта незавершенного строительства, из них 37 объектов было снесено. В настоящее время эти территории благоустраиваются. Кроме того, 125 объектов было достроено.