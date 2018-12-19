РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. В администрации Люберец 29 января 2019 года по решению совета депутатов пройдут публичные слушания по внесению изменений в устав городского округа, сообщил председатель местного совета депутатов Сергей Антонов.

В среду в администрации прошло заседание совета депутатов городского округа.

«По решению депутатов назначаются публичные слушания на 29 января 2019 года в 15:00 в 230 кабинете администрации», – сказал Антонов.

Он пояснил, что изменения в устав вносятся с целью приведения документа в соответствие с 131 Федеральным законом.

«Основными изменениями в устав являются следующие полномочия – раздел по организации дорожного движения – это обеспечение эффективного бесперебойного движения транспортных и пешеходных потоков по дорогам. До настоящего времени такого понятия не существовало, оно входило в безопасность дорожного движения», – пояснил Антонов.

Он добавил, что добавляется пункт по направлению уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

«В целях строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома заявитель подает на бумажном носителе уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта. В свою очередь органы местного самоуправления направляют застройщику уведомление о соответствии или несоответствии параметров объекта ИЖС», – уточнил Антонов.

Он добавил, что добавляется в устав полномочиями по накоплению твердых коммунальных отходов. Это временное складирование отходов на срок не более чем 11 месяцев в местах, обустроенных в соответствие с требованием законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-экологического благополучия населения в целях их дальнейшей утилизации, обезвреживания, размещения и транспортирования.

«Кроме того, органы местного самоуправления наделены правом рассматривать жалобы потребителей и консультировать их по вопросам защиты прав потребителей, обращаться в суды в их защиту неопределенного круга лиц», – отметил Антонов.

По его словам, в ФЗ внесены изменения в соответствие с которым может назначаться староста сельского населенного пункта.

«В связи с тем, что трое депутатов сложили с себя полномочия, предлагается заседания советов депутатов считать правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных депутатов. В настоящее время заседание депутатов считается полномочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от числа избранных», – резюмировал Антонов.