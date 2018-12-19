РИАМО - 19 дек. Главную новогоднюю елку страны начали устанавливать и украшать на Соборной площади Московского Кремля, сообщает «Интерфакс».

«На Соборной площади Кремля началась установка и украшение главной новогодней елки страны», – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства – пресс-секретаря управления делами президента РФ Елены Крыловой, елка уже доставлена в Московский Кремль.

«Сегодня специалисты приступили к ее установке на Соборной площади», – подчеркнула она.

Крылова уточнила, что 24 декабря должно пройти первое праздничное представление в Кремле, а 26 декабря дети со всей страны приедут на «президентскую елку».

В 2018 году Соборную площадь Кремля украсила столетняя ель из Щелковского района Подмосковья. Ее высота – 27 метров, диаметр – 60 сантиметров.

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