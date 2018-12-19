РИАМО - 19 дек. Союз потребителей «Росконтроля» в ходе исследований, проводимых совместно с организацией «Ростест-Москва», назвал лучшие шоколадные конфеты, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» совместно с организацией «Ростест-Москва» провел исследование качества шоколадных конфет. Исследователи изучили качество семи брендов. Это «А.Коркунов», Ferrero Rocher, «Вдохновение», «Белочка», а также Fine Life, «Красный Октябрь» и «Бабаевский», – отмечается в материале.

Худший результат по итогам тестов оказался у марки «Красный Октябрь».

«Продукцию внесли в «черный список» из-за слишком высокого содержания транс-изомеров жирных кислот», – дополняется в сообщении.

Также замечания получили бренды «Белочка» и «А.Коркунов». В их продукции специалисты выявили недостоверную маркировку.

«К «Белочке» также были предъявлены замечания по внешнему виду продукции», – подчеркивается в материале.

Специалисты рекомендовали приобретать конфеты марок Ferrero Rocher, «Вдохновение», Fine Life и «Бабаевский», которые соответствуют ГОСТу.