РИАМО - 19 дек. Суд признал виновным водителя автобуса Виктора Тихонова, который в декабре 2017 года въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», мужчина будет отбывать срок к колонии общего режима, сообщается на сайте СК РФ.

«Следствием и судом установлено, что 25 декабря 2017 года водитель автобуса марки «ЛиАЗ» Тихонов совершил наезд на пешеходов на остановке общественного транспорта и в подземном переходе у станции столичного метрополитена «Славянский Бульвар». Приговором суда Тихонову назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что несмотря на занятую водителем позицию непризнания своей вины в произошедшем, следователи восстановили всю хронологию событий, опровергающую его доводы. В ходе расследования в числе прочего были проверены техническая документация в Одинцовском филиале ГУП МО «Мострансавто» и техническое состояние автобуса, организация работы водителей, а также сведения о проводимом с ними обучении и инструктажах. Следователями с привлечением специалистов было установлено работоспособное техническое состояние автобуса.

Заключением судебной автотехнической экспертизы и собранными следствием доказательствами установлено, что Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства. В результате он ошибочно надавил на педаль управления подачей топлива, после этого последовал резкий разгон скорости автобуса до не менее 23 километров в час.

Следственным путем было установлено, что после этого Тихонов выехал с проезжей части на находившийся справа по направлению движения пешеходный тротуар. При этом он не принял своевременных и действенных мер к остановке автобуса, не использовал работоспособные рабочий и стояночный тормоза, иные имевшиеся в его распоряжении технические возможности торможения, в том числе вспомогательную тормозную систему, не выключил замок зажигания и не задействовал аварийный выключатель.

В результате виновный продолжил движение по пешеходному тротуару, автобус столкнулся со стеной подземного пешеходного перехода станции Московского метрополитена «Славянский Бульвар», после чего съехал по ступеням вниз. При этом он совершил наезд на находившихся на пути движения пешеходов, в результате которого четыре человека скончались на месте происшествия, двоим был причинен тяжкий вред здоровью, еще не менее восьми граждан получили различные телесные повреждения.

Видео наезда автобуса на людей в подземном переходе в Москве >>