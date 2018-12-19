РИАМО - 19 дек. Административно-технические инспекторы Московской области провели за неделю более 60 рейдов в рамках борьбы с рекламным мусором, по предписаниям Госадмтехнадзора наведен порядок на 42 информационных носителях, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«В ходе рейдов проверено более 100 объектов. По итогам проверок устранено 42 нарушения правил благоустройства, связанных с установкой информационных носителей, а также размещения листовок, рекламы и прочих информационных объектов», – говорится в сообщении.

Так, например, по указанию инспекторов территориальных отделов Госадмтехнадзора демонтировали 22 информационных объекта в городском округе Чехов, и семь – в Дмитрове.

За несоблюдение установленных областным законодательством правил размещения и содержания информационных носителей, нарушителям назначили шесть предупреждений.