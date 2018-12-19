РИАМО - 19 дек. В онкоцентре имени Блохина не понимают, откуда могли взяться трупы неизвестных в одной из холодильных камер, сотрудники правопорядка сейчас проверяют документацию медицинского учреждения, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

Тела неизвестных людей обнаружили в ходе проверки в Национальном центре онкологии имени Блохина на юге Москвы.

«Никаких опознавательных бирок – ничего. Просто проводили инвентаризацию в холодильной камере и наткнулись на трупы», – сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте обнаружения тел работают следователи, а также представители онкоцентра. Сотрудники правоохранительных органов изъяли все документы.

«По документам ведомственная проверка проходит постоянно, поскольку это – онкоцентр, где находятся различные серьезные медицинские препараты. По этой причине <…> следователи вряд ли что-нибудь найдут в документах про эти мумифицированные трупы», – добавляется в сообщении.

По предварительным данным, трупы в камере находятся с середины 2000-х годов.

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