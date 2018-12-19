РИАМО – 19 дек. С 2019 года МЧС России будет чаще проводить проверки соблюдения правил пожарной безопасности в местах массового скопления людей, в частности, торговые центры будут проверять раз в два года, сообщил журналистам в среду директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России – главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Ринат Еникеев.

«Периодичность проведения проверок будет уменьшена. То есть мы будем приходить туда чаще. Торговые центры будем проверять не раз в четыре года, а раз в два года. Детские оздоровительные лагеря будут проверяться один раз перед началом каникул. Все школы и социальные объекты - один раз в год», - сказал Еникеев.

Он добавил, что в связи с этим нагрузка на инспекторов возрастет в два раза, поэтому в следующем году штат госпожнадзора увеличится на две тысячи человек.

Особое внимание пожарной безопасности в местах массового скопления людей стали уделять в России после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и где в воскресенье было много детей. В результате пожара погибли несколько десятков человек, в том числе дети.