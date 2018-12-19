РИАМО - 19 дек. В предстоящие три года в Подмосковье на обязательное медицинское страхование неработающих жителей из регионального бюджета выделят почти 90 миллиардов рублей, говорится в законе «О бюджете Московской области на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов».

Закон о бюджете Подмосковья на 2019-2021 годы был принят Московской областной думой 4 декабря. Губернатор подписал закон 12 декабря, а 18 декабря документ был опубликован на официальном сайте правительства Московской области.

«Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в Московской области на 2019 год в размере 28,5 миллиардов рублей, на 2020 год в размере 29,7 миллиарда рублей и на 2021 год в размере 29,7 миллиарда рублей», - говорится в документе.

В структуре расходов областного бюджета на 2019 год предусматриваются межбюджетные трансферты бюджету территориального Фонда обязательного медицинского страхования Московской области в сумме 13,2 миллиарда рублей.

Согласно закону, в 2019 году общий объем доходов бюджета Московской области составит 537 миллиардов рублей, расходов – 587,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 50,6 миллиарда рублей.

Общий объем доходов регионального бюджета на 2020 год планируется в размере 584,5 миллиарда рублей, расходов - 640,2 миллиарда рублей, дефицит бюджета – 55,7 миллиарда рублей.

В 2021 году доходы областного бюджета планируются в размере 637,6 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета запланирован в сумме 683,5 миллиарда рублей, дефицит бюджета – 45,9 миллиарда рублей.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы социально ориентирован: на социальные нужды пойдут свыше 70% расходов.