РИАМО – 19 дек. Для украшения дома на Новый год лучше покупать искусственные елки, потому что они не такие пожароопасные, как настоящие, сообщил журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ - главный госинспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

«Я умом и сердцем хочу пожелать закупать все-таки елки искусственные. Я считаю, что нужно бережно к природе относиться, и, второе, живая елка – она пожароопасная. И я с большой радостью это говорю, преследуя одну мысль – давайте беречь лес», - сказал Еникеев.

Он добавил, что основной пик пожаров в России на новогодние праздники приходится на 1 и 3 января, потому что в это время граждане теряют бдительность. Чтобы избежать рисков возгорания, необходимо перед уходом и сном отключать электрооборудование и аккуратно обращаться с пиротехникой.