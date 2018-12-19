РИАМО - 19 дек. В рамках программы капитального ремонта в Московской области провели отделочные работы в 2216 жилых домах, до конца года еще отремонтируют 384 многоквартирных дома (МКД), говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«В 2018 году в рамках программы капитального ремонта отремонтировано 2216 многоквартирных домов. До конца года еще предстоит завершить капитальный ремонт 384 МКД, работы по ним находятся на завершающей стадии или на этапе оформления документации», – заявил Пестов.

Он уточнил, что в Московской области налажен эффективный общественный контроль за реализацией программы капитального ремонта.

«Приемка работ по капремонту в регионе невозможна без подписи под актом представителя от жителей – как правило, это председатель Совета многоквартирного дома», – подчеркнул Пестов.

По его словам, в соответствии с поручением губернатора в 25% всех домов, включенных в программу, выполняется комплексный капитальный ремонт – на одном объекте проводятся несколько видов работ (к примеру, одновременно выполняется ремонт фасада и кровли).

«В 2018 году таким комплексным ремонтом охвачено свыше 600 МКД»,– дополнил вице-губернатор.

Кроме того, в Московской области практикуется комплексный подход при проведении всех видов работ по ремонту и благоустройству: во многих случаях работы по капитальному ремонту синхронизируются с благоустройством дворов и текущим ремонтом подъездов. Это позволяет за короткие сроки достичь максимально положительного эффекта для жителей.

«Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов Московской области – самая масштабная в России. Всего в нее включено 44757 МКД. С 2014 года по сегодняшний день в регионе уже завершен капитальный ремонт более 10700 МКД», – резюмировал Пестов.