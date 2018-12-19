РИАМО - 19 дек. Вице-премьер РФ Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза (РФС), сообщается в Twitter-аккаунте РФС.

«Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза», – говорится в заявлении союза, опубликованном в среду.

Мутко в декабре 2017 года приостановил деятельность на посту президента РФС на время разбирательства в Спортивном арбитражном суде. Ранее он подал иск из-за того, что Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил его от посещения Олимпиад.