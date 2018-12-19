РИАМО - 19 дек. Депутаты профильного комитета Московской областной думы поддержали поправки в федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в РФ», которыми предлагается расширить перечень граждан, которые могут получать такую помощь, включив в него лиц так называемого предпенсионного возраста, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Это важное решение от наших федеральных коллег, и мы эту инициативу полностью поддерживаем. <…> Социальная поддержка – приоритет для Мособлдумы. Недавно мы приняли закон, по которому граждане предпенсионного возраста получают право пользоваться теми же льготами, что и пенсионеры. Мы нашли средства в бюджете и сохранили все меры поддержки. Продолжение той же политики на федеральном уровне – логичное развитие нашей работы», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что в Московской области есть свой закон о бесплатной юридической помощи, который руководствуется федеральным перечнем категорий граждан с собственными дополнениями.

«Поэтому такая поддержка для лиц предпенсионного возраста будет распространяться и на наш регион», – заключил спикер.