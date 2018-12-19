РИАМО - 19 дек. Сегодня в Подмосковье находится 246 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), их суммарная площадь составляет свыше 200 тысяч гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В 2018 году было создано 21 ООПТ, а всего министерством экологии разработаны проекты постановлений правительства Московской области об организации 32 ООПТ. Создание, реорганизация и постановка на кадастровый учет данных территорий – одно из магистральных направлений работы министерства», – отметил заместитель министра экологии и природопользования региона Владислав Холодков.

По его словам, в последние годы данная работа заметно ускорилась.

«В международной практике считается нормой, когда общая площадь ООПТ составляет порядка 10% от площади всего региона. Мы считаем эту цифру вполне достижимой. Будем и в дальнейшем расширять заповедные зоны Подмосковья, чтобы сохранить уникальные экосистемы», – сказал замминистра.

Холодков добавил, что в деле сохранения и приумножения заказников и заповедников министерство рассчитывает на сотрудничество со всеми неравнодушными жителями Подмосковья.

В этом может помочь опрос, который пройдет с 20 декабря 2018 по 10 января 2019 года на портале «Добродел». Цель опроса – выяснить, насколько люди осведомлены о режиме охраны в заповедных местах, а также собрать предложения о том, как сделать их охрану более надежной и эффективной.

На портале пользователи смогут внести предложения об организации в ООПТ экологических троп, смотровых площадок и экскурсионных программ, оценить работу регионального правительства по развитию охраняемых территорий, а также влияние ООПТ на качество жизни в регионе.

«Мнение жителей для нас крайне важно. Это поможет эффективно развивать систему ООПТ с тем, чтобы, с одной стороны, максимально оградить заповедные места от негативного воздействия, а с другой – позволить жителям полноценно отдыхать в окружении нетронутой природы», – заключил заместитель министра.