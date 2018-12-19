РИАМО – 19 дек. В подмосковном Серпухове управляющая организация ООО «Домоуправление «Технофф» привела в порядок дом №12 по улице Юбилейная по предписанию Госжилинспекции Московской области, заместителя управляющего УК оштрафовали на 30 тысяч рулей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

При проверке обращения жителя многоквартирного дома инспекторы выявили сразу 12 видов нарушений как внутри, так и снаружи дома.

«Предполагаю, что нашим домом управляет ООО «Домоуправление «Технофф», но так как уже достаточно давно не могу вытребовать у них экземпляр договора управления МКД, уже начинаю в этом сомневаться. Я неоднократно обращался в УК с просьбами выполнить обязательства по управлению, содержанию и ремонту общего имущества дома, а также по приведению сайта организации в соответствие с законодательством, но это не дало практически никаких результатов», – говорилось в заявлении жителя.

В ходе внеплановой проверки состояния многоквартирного дома жилищные инспекторы выявили множественные нарушения содержания подъездов, подвальных помещений, лифтов и фасада здания. В частности, в лифтовых кабинах шести подъездов без решения общего собрания собственников смонтированы рекламные конструкции, с торца дома имелись вандальные надписи на фасаде. В подвальных помещениях продухи были забиты металлическими листами, не функционировало освещение, наблюдалось скопление строительного и бытового мусора, имелись следы капельных утечек воды на запорной арматуре, на трубах горячего водоснабжения и отопления, частично отсутствовала теплоизоляция.

Инспекторы зафиксировали также нарушение остекления и скопление бытового мусора в подъездах данного дома, отслоение штукатурно-окрасочного слоя и наличие вандальных надписей на стенах лестничных клеток, частичное нарушение окрасочного слоя радиатора отопления в пятом подъезде на первом этаже.

Управляющая компания получила предписание об устранении всех выявленных нарушений.

«В своей деятельности УК должна выполнять эксплуатационно-ремонтные работы и предоставлять организационные услуги. К эксплуатационно-ремонтным работам относятся, в частности, выполнение мероприятий по поддержанию архитектурного облика многоквартирного дома, осмотр и проведение текущего ремонта, уборка подъездов и придомовых территорий, если последние являются частью общего имущества», – отметил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По его словам, в случае если организация нарушает свои обязательства перед собственниками, ей грозят меры административного воздействия.

Постановление по делу о совершении административного правонарушения было рассмотрено мировым судьей 239 судебного участка Серпуховского судебного района, в результате чего в соответствии с частью 2 статьи 14.1.3 КоАП Российской Федерации заместитель управляющего ООО «Домоуправление «Технофф» была признана виновной в осуществлении предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушением лицензионных требований. Ей было назначено административное наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей.

Проведенная в установленный срок контрольная проверка исполнения предписания показала, что все нарушения были устранены в полном объеме.