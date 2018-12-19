РИАМО – 19 дек. За 2018 год в пожарах на территории России погибли почти 390 детей, сообщил журналистам в среду главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

«Как это ни печально, но в этом году 386 случаев гибели несовершеннолетних на пожарах. Сопряжено это с многими причинами. Основное - это социальная тема. Оставление детей одних, неуделение им должного внимания. Неисправность отопления, отсутствие первичных средств пожаротушения. На сегодняшний день проведена серьезная работа, чтобы местная власть уделила должное внимание этим рискам», - сказал Еникеев.

Он добавил, что МЧС РФ сформировало перечень, куда входит около 1,8 миллиона мест, где проживают многодетные, неполные или семьи с низким социальным статусом. С этими семьями ведется работа по их оснащению дымовыми датчиками, ремонтом печного отопления и электрохозяйства.