РИАМО - 19 дек. На дорогах столицы днем в среду образовались многокилометровые пробки, загруженность движения оценивается в восемь баллов из десяти максимально возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднения отмечаются на внешней стороне МКАД на северо-западе, северо-востоке, на внутренней – на западе и юге кольцевой дороги. Заторы наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца. Садовое кольцо стоит практически полностью.

Водители потеряют много времени, если поедут по центральным улицам. Стоят набережные возле Кремля, Бульварное кольцо и другие улицы внутри Садового.

Крупные пробки образовались на Можайском, Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице, проспекте Андропова и других улицах.

По прогнозу сервиса, ситуация ухудшится к 19 часам, когда пробки достигнут девяти баллов. До этого будут сохраняться восемь баллов.

В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха днем опустится до минус 13 градусов.