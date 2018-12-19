РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 дек. В Подольске управляющая компания МУП «СЕЗ» продолжает работы по очистке кровель многоквартирных домов от снега и наледи в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (19 декабря – ред.) в микрорайоне Климовск Подольска продолжаются работы по уборке территории от снега, а также по очистке кровель от наледи и снега. Жителям не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега», – говорится в сообщении.

Горожанам следует также обращать внимание и на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны.