РИАМО - 19 дек. Завод по производству воротных систем и складского оборудования Группы компаний «ДорХан» вблизи деревни Ямская Можайского городского округа обеспечит местных жителей 600 рабочими местами, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

На 50 гектарах земель промышленного назначения планируется строительство 5 корпусов завода по 30 тысяч квадратных метров каждый. Срок реализации проекта – до 2023 годы. Планируемый объем инвестиций 2 миллиарда рублей. На текущий момент построен 1 корпус производственно-складского комплекса, кроме того, выполнены работы по устройству подъездных путей, подведены инженерные коммуникации, построено общежитие на 100 человек.

«Завод имеет огромное значение для Можайского городского округа, здесь планируется порядка 600 рабочих мест. А в перспективе, мы сейчас уже обсуждаем с «ДорХаном» расширение производства. Наша глобальная задача сделать так, чтобы у «ДорХана» именно здесь, в Можайске, был центр, а все остальное – было филиалами. В Можайском городском округе, наверное, несколько десятилетий не было таких крупных производств», - отметил временно исполняющий полномочия главы Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

По его словам, для округа это не только налоговая база, но и рабочие места. Важно, что при приеме на работу приоритет будет отдаваться местным жителям. Здесь уже работает отдел кадров, порядка 15-20 звонков ежедневно поступает с запросами на трудоустройство, уже 18 человек из Можайска взяли на работу.

«Естественно, продолжится набор. Есть высокоточные, высокотехнологичные профессии, на которые изначально приедут специалисты. Но в дальнейшем, с руководством «Дорхана» мы обсуждали этот вопрос, на базе нашего Можайского техникума попробуем открыть программу обучения, чтобы студенты, выходя из техникума, приходили сюда на завод и могли работать на высокоточном оборудовании», - добавил чиновник.

Абаренов также отметил, что «ДорХан» при закупке оборудования инвестировал и в Подмосковье. Наряду с Италией и Китаем были закуплены станки, собранные на подмосковных предприятиях. На заводе производятся новые остановочные павильоны для населенных пунктов Московской области.

По данным пресс-службы, общий объем освоенных инвестиций за прошедший период составил около 700 миллионов рублей. После введения в эксплуатацию 1 корпуса (апрель-май 2019 год) будет создано 200 рабочих мест (в настоящее время создано 70 рабочих мест). Параллельно ведется строительство второго корпуса завода, завершение которого планируется в 2020 году. Далее – по одному корпусу ежегодно до 2023 года. Средняя заработная плата на предприятии составит 40– 45 тысяч рублей в месяц.