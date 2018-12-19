РИАМО - 19 дек. В выходные в Подмосковье и Москве потеплеет, ожидается снег, изменение погоды начнется с 21 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Прошедшей ночью в Подмосковье, в Можайске похолодало до минус 19,4 градуса, а в Черустях было минус 8,3. 20 декабря в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет слабый снег. Ночью в Москве минус 15-13, в Подмосковье минус 18-13, днем — минус 13-11 в столице и минус 16-11 по области. 21 декабря днем ожидаются снегопад и потепление.

«В Московском регионе облачно, ночью местами небольшой снег, температура в Москве минус 15-13 градусов, по области минус 18-13 градусов; днем небольшой снег, температура в Москве минус 9-7 градусов, по области минус 12-7 градусов», — говорится в сообщении.

В большинстве областей Европейской части России 22 декабря ожидаются снегопады, местами с метелью, температура воздуха еще повысится. В Московском регионе облачно, снег, температура ночью в Москве минус 9-7 градусов, по области минус 12-7; днем в Москве минус 4-2, по области минус 7-2 градуса.

Ожидается, что снег в центре России продолжится и 23 декабря. Температура ночью будет около минус 10-5 градусов, днем — минус 8-3.