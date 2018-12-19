РИАМО - 19 дек. Новые тренажеры установят до конца года в тренажерном зале спорткомплекса «Радон» в сельском поселении Шеметовское Сергиево-Посадского района Подмосковья, заявил глава района Михаил Токарев.

В среду в доме правительства прошел прием граждан губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Учащиеся Шеметовской средней образовательной школы и других учебных учреждений попросили обновить спортивный инвентарь в тренажерном зале спорткомплекса «Радон».

«К концу этой недели, на следующей - новый инвентарь привезем и установим», - сказал Токарев в рамках конференц-связи.

В свою очередь Воробьев отметил, что очень важно, чтобы все тренажеры были надлежащего качества.

«Мы ситуацию проконтролируем. Доложите потом», - заключил губернатор.