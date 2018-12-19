РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» победил московский ХК ЦСКА на домашней арене со счетом 2:0, матч проходил в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте подольского клуба.

Матч между подольским клубом «Витязь» и московским хоккейным клубом ЦСКА проходил в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 18 декабря на базе Ледового дворца «Витязь» в горокруге.

«Восемнадцать матчей подряд армейская машина (ЦСКА - ред.) крушила всех соперников в КХЛ. Никто не мог остановить подопечных Игоря Никитина. Валерий Белов и его «Витязь» смогли! Четвертый сезон подряд подмосковная дружина побеждает армейцев в КХЛ. Итог прошедшего в Подольске матча: 2:0 в пользу ХК «Витязь», – говорится в сообщении.

Игру в этот день посмотрели свыше 5 тысяч зрителей. Главными судьями были Сергей Кулаков и Эдуард Одиньш.