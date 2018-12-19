РИАМО - 19 дек. С 1 января 2019 года стоимость проезда в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы вырастет до 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории Москвы и Московской области – до 23 рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Тарифы на проезд в пригородных поездах не менялись уже полтора года – с 1 июля 2017 года. Теперь они будут проиндексированы», - отмечается в материале.

Проехать по территории Москвы можно будет за 36 рублей, сейчас цена составляет 34 рубля. Для межсубъектных поездок по территории Москвы и Московской области установлен зонный тариф, который с 1 января повысится с 22 до 23 рублей.

Увеличение тарифа в Москве не превышает прирост инфляции за два с половиной года (июль 2017-2019 годов), которая составит плюс 9,2% по прогнозу министерства экономического развития Российской Федерации.

Пересмотр тарифов на проезд в электропоездах в течение 2019 года не планируется.

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