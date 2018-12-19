РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 дек. Госжилинспекция Московской области предписала администрации подмосковных Котельников устранить семь нарушений в сфере жилищного законодательства, в частности, определить очередность капремонта в девяти жилых домах до 29 декабря, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Госжилинспекция Московской области выдала администрации городского округа Котельники шесть предписаний на устранение семи нарушений по итогам плановой проверки соблюдения жилищного законодательства.

«Не были определены критерии очередности проведения капитальных ремонтов для девяти многоквартирных домов. Администрации городского округа предписано провести оценку до 29 декабря. Еще в четырех домах до 29 апреля 2019 года необходимо обеспечить созыв общих собраний собственников по вопросу избрания советов МКД», –сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Он добавил, что орган местного самоуправления не осуществляет муниципальный жилищный контроль. В частности, не принят и не реализуется план плановых проверок нанимателей муниципального жилищного фонда, не проводятся внеплановые проверки. Устранить нарушение необходимо до 26 декабря.

Также власти Котельников должны укомплектовать межведомственную комиссию по признанию аварийности жилья в соответствии с требованиями законодательства. До 18 марта 2019 года в нее необходимо включить представителя органа, уполномоченного на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости - Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Соков отметил, что администрация городского округа также должна привести перечень документов, которые должны представлять нуждающиеся в муниципальном жилье, в соответствие с требованиями законодательства.