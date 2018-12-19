РИАМО – 19 дек. До 26 декабря на пожароопасность проверят более 50 тысяч объектов с массовым пребыванием людей по России, уже провели более 20 тысяч таких проверок, сообщил журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ - главный госинспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

«Объекты с массовым пребыванием людей - особый объект проверок. Они происходят во внеплановом режиме. Соответствующее поручение правительства мы получили. Мы свыше 50 тысяч объектов должны проверить до 26 декабря. На сегодняшний день свыше 20 тысяч проверок мы уже провели», - сказал Еникеев.

Он добавил, что за время проверок свыше 2,5 тысяч ответственных должностных лиц были привлечены к ответственности. Более тысячи юридических лиц также были привлечены к ответственности.