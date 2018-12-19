РИАМО – 19 дек. Депутаты Государственной думы в среду приняли в третьем и окончательном чтении пакет законов, направленных на декриминализацию совершенного впервые преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», передает Федеральное агентство новостей.

«Одобренный закон предполагает, что уголовное наказание по указанной статье будет наступать только в случае, если гражданин РФ ранее привлекался к административной ответственности за идентичное деяние в течение 12 месяцев. В таком случае действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, будут наказываться штрафными санкциями в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей и арестом на срок от двух до пяти лет», – отмечается в материале.

Ранее такое наказание было предусмотрено за первичное нарушение.

Кроме того, закон оставляет без изменений предусмотренное на сегодняшний день в статье 282 наказание за такие действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, гражданином с использованием своего служебного положения, а также организованной группой.

В данном случае при первичном нарушении предусмотрен штраф – 300-600 тысяч рублей и от трех до шести лет тюремного срока.

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