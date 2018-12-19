РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 дек. Жителям дома №3 на улице Горенский бульвар в Балашихе вернули холодную и горячую воду после устранения последствий поломки крана в помещении мусорокамеры дома, сообщил «РИАМО в Балашихе» инженер по эксплуатации компании ООО «УК Сервис 24» Алексей Мостовой.

Вечером 18 декабря в многоквартирном доме №3 на улице Горенский бульвар в Балашихе отключили водоснабжение из-за поломки. В помещении мусорокамеры одного из подъездов многоквартирного дома лопнул кран, водоснабжение в квартирах было приостановлено.

«Примерно в 23:45 (18 декабря – ред.) из-за лопнувшего крана в доме №3 на улице Горенский бульвар нам пришлось временно перекрыть горячее и холодное водоснабжение. Но уже около 01:00 ночи 19 декабря ремонтные работы были завершены, и в квартиры пустили горячее и холодное водоснабжение», – сказал Мостовой.

Он уточнил, что водоснабжение было восстановлено во всем доме.