РИАМО - 19 дек. В рамках второго этапа работы с объектами незавершенного строительства в Московской области выявили 800 объектов недостроя, их будут ликвидировать одновременно с ранее выявленными объектами, сообщил журналистам начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья Владислав Гордиенко.

«Было выявлено более 800 новых объектов незавершенного строительства», - сказал Гордиенко.

Он отметил, что ликвидация вновь выявленных объектов будет проводиться одновременно с ранее выявленными объектами недостроя.

Как отмечается в справочном материале, в настоящее время в Московской области насчитывается более 1,1 тысячи объектов незавершенного строительства. 800 вновь выявленных объектов находятся в процессе подготовки актуальных дорожных карт.