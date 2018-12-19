РИАМО - 19 дек. В рамках второго этапа работы с объектами незавершенного строительства в Московской области выявили 800 объектов недостроя, их будут ликвидировать одновременно с ранее выявленными объектами, сообщил журналистам начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья Владислав Гордиенко.
«Было выявлено более 800 новых объектов незавершенного строительства», - сказал Гордиенко.
Он отметил, что ликвидация вновь выявленных объектов будет проводиться одновременно с ранее выявленными объектами недостроя.
Как отмечается в справочном материале, в настоящее время в Московской области насчитывается более 1,1 тысячи объектов незавершенного строительства. 800 вновь выявленных объектов находятся в процессе подготовки актуальных дорожных карт.
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