РИАМО - 19 дек. В следующем году некоммерческие организации в Подмосковье получат 1,8 миллиарда рублей субсидий из регионального бюджета, наибольшие объемы поддержки предусмотрены для НКО в сфере предпринимательства и ЖКХ, говорится в законе «О бюджете Московской области на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов».

Закон о бюджете Подмосковья на 2019-2021 годы был принят Московской областной думой 4 декабря. Губернатор подписал закон 12 декабря, а 18 декабря документ был опубликован на официальном сайте правительства Московской области.

«Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматриваются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, на 2019 год в сумме 1,8 миллиарда рублей, в том числе на мероприятия в сфере социальной защиты населения - 23,7 миллиона рублей, в сфере образования – 379,3 миллиона рублей, в сфере культуры – 120 миллионов рублей, в сфере физической культуры и спорта – 15 миллионов рублей, в сфере предпринимательства – 800,3 миллиона рублей, в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 505 миллионов рублей», - говорится в документе.

В 2020 году на субсидии НКО в Подмосковье планируют направить 631,6 миллиона рублей, в 2021 году - 573,8 миллиона рублей.

Согласно закону, в 2019 году общий объем доходов бюджета Московской области составит 537 миллиардов рублей, расходов – 587,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 50,6 миллиарда рублей.

Общий объем доходов регионального бюджета на 2020 год планируется в размере 584,5 миллиарда рублей, расходов - 640,2 миллиарда рублей, дефицит бюджета – 55,7 миллиарда рублей.

В 2021 году доходы областного бюджета планируются в размере 637,6 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета запланирован в сумме 683,5 миллиарда рублей, дефицит бюджета – 45,9 миллиарда рублей.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы социально ориентирован: на социальные нужды пойдут свыше 70% расходов.