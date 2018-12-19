РИАМО - 19 дек. Скейт-парк построят в подмосковном Реутове в 2019 году по просьбам жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В среду в доме правительства региона прошел прием граждан губернатором Московской области. Школьники из Реутова пожаловались, что снесли скейт-парк в Центральном парке, так как он непригоден для катания. Всего там катались около 60 человек.
«Молодцы, активную позицию занимаете. Скейт-парк будет в 2019 году», - сказал Воробьев.
Как отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, один скейт-парк планируют построить до 1 сентября 2019 года в сквере за Домом культуры «Мир», а на 2022 год запланирован крупный скейт-парк.
В 2019 году в Московской области капитально отремонтируют более 50 спортивных объектов. Также в перспективе продолжение работ по строительству и обустройству скейт-парков. В 2018 году в регионе обновили 10 скейт-парков.
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