РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 дек. В среду совет депутатов городского округа Люберцы одобрил внесение изменений в планирование бюджета муниципалитета на текущий год и на 2019-2020 годы, увеличив размер доходной части казны на 210 миллионов рублей, сообщил председатель местного совета депутатов Сергей Антонов.

«Изменения связаны с тем, что власти оценили плановые поступления отдельных видов доходов, а также исполнение расходной части бюджета. Кроме того, были внесены за прошедший период изменения в государственной программе. В связи с этим возникла необходимость уточнить отдельные позиции бюджета. В результате внесенных изменений доходная часть бюджета увеличится на 210 миллионов рублей, расходная часть сократится на 261 миллион рублей. На 471 миллион рублей изменится дефицит бюджета, он становится равным 538 миллионам рублей», – сказал Антонов.

Он также добавил, что возникла необходимость внести изменения в текущее «Положение о дорожном фонде», уточнив размер поступлений туда средств от земельного налога.

«Отчисления налога в дорожный фонд в 2019 году составит 36% вместо 34%. А также в случае поступления в местный бюджет штрафов и иных сборов от нарушения правил содержания дорог, они также будут зачислены в дорожный фонд», – пояснил Антонов.

Также совет депутатов принял новую редакцию «Положения о бюджетном процессе в городском округе Люберцы».

«2017 год был непростым в плане принятия новых нормативных актов для городского округа. И положение о бюджетном процессе принималось в спешке. Его привели в корректный вид. Прежнее положение утрачивает силу, настоящее принимается в новой редакции. Роли участников процесса изменений не претерпели», – резюмировал Антонов.