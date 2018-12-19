РИАМО - 19 дек. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве спокойная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Показатели заболеваемости во всех возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин, в том числе по совокупному населению – на 27,5% (на прошедшей 49 неделе – на 31,5%)», – говорится в сообщении.

По данным вирусологического мониторинга, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, среди которых превалировали РС-вирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы.

В столице продолжается иммунизация населения против сезонного гриппа. По состоянию на 17 декабря, за счет всех источников финансирования в Москве привито более 7,4 миллиона человек, в том числе более 1,2 миллиона детей. Из общего числа вакцинированных москвичей за счет иных источников финансирования привито более 3,3 миллиона человек, из них за счет средств правительства Москвы – более 1 миллиона человек и за счет средств работодателей и граждан – более 2,3 миллиона человек.

Активно проводимая прививочная кампания позволила добиться на сегодняшний день охвата прививками против гриппа 60,3% населения города, тогда как в предыдущем эпидсезоне на 50 неделе было привито 55,1% москвичей.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ и проведение прививочной кампании «Москва без гриппа» находятся на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве.