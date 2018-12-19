РИАМО - 19 дек. В бюджете Подмосковья на 2019 год предусмотрен 1 миллиард рублей на оказание жителям высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, говорится в законе «О бюджете Московской области на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов».

Закон о бюджете Подмосковья на 2019-2021 годы был принят Московской областной думой 4 декабря. Губернатор подписал закон 12 декабря, а 18 декабря документ был опубликован на официальном сайте правительства Московской области.

«Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2019 год предусматриваются 1 миллиард рублей на софинансирование расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования», – говорится в документе.

Согласно закону, в 2019 году общий объем доходов бюджета Московской области составит 537 миллиардов рублей, расходов – 587,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 50,6 миллиарда рублей.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы социально ориентирован: на социальные нужды пойдут свыше 70% расходов.