РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. В подмосковных Люберцах состоялся отборочный этап первого турнира по интерактивному футболу среди школьников, 16 победителей примут участие в финале 25 декабря, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В школе №27 Люберец 18 декабря прошел групповой отборочный этап первого турнира по интерактивному футболу горокруга среди обучающихся образовательных организаций. Турнир прошел при поддержке управления образованием администрации муниципалитета, директора школы №27 Татьяны Долженко, Федерации футбола Московской области, Центра развития интерактивного футбола Подмосковья и Люберецкой спортивной школы. В нем приняли участие 37 спортсменов из 12 школ округа.

«Соревнования проходили в очень напряженной борьбе, с множеством захватывающих матчей, запредельными эмоциями, крупными победами и нулевыми ничьими. В финальный этап раунд плей-офф, который состоится 25 декабря в Люберецкой спортшколе в 14:30, вышли 16 человек», – говорится в сообщении.

Победителями стали ученик школы №59 Олег Седаш, ученики школы №7 Михаил Фетисов, Микаэль Оганесян, Артем Мухин и Тигран Петросян, Тамерлан Кенжигалиев из школы №27, Давид Мстоян, Юрий Гринченко и Арам Чанглян из школы №28, Никита Гавлилюк из школы №8, Максим Лопухов из школы №11, Роберт Мхитарян из гимназии №1, Даниил Комиссаров из гимназии №18, ученики школы №9 Глеб Соколов и Мигран Макарян и Арсен Мхитарян из гимназии №41.

Победителей и призеров финального этапа турнира ждут награды и призы.