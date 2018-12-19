РИАМО - 19 дек. Подстанцию скорой медицинской помощи №17 на северо-востоке Москвы планируют ввести в эксплуатацию во второй половине 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект возводится на улице Летчика Бабушкина, владение 13А (СВАО, Бабушкинский).

«Конструктив здания уже готов, завершается устройство фасадов, внутренних перегородок, наружных дверей и окон. Частично выполнены внутренние инженерные сети», – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Подстанция будет рассчитана на 20 машино-мест. Общая площадь здания составит 3,9 тысячи квадратных метров. В трех надземных этажах разместятся кабинеты старшего врача и старшего фельдшера, зал совещаний на 50 человек, кабинет заведующего, комнаты психологической разгрузки, учебно-методический класс, комнаты отдыха медицинских бригад и прочее. В подземном этаже оборудуют технические помещения.

На прилегающей территории создадут открытую стоянку на 17 автомобилей, а также площадки отдыха, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, установят скамейки и урны. Объект возводится за счет средств городского бюджета.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам подстанции скорой помощи на улице Летчика Бабушкина привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил Антосенко.