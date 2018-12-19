РИАМО - 19 дек. Почти 67 миллионов рублей выделят в Подмосковье из регионального бюджета в 2019 году на выплаты молодым врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, говорится в законе «О бюджете Московской области на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов».

Закон о бюджете Подмосковья на 2019-2021 годы был принят Московской областной думой 4 декабря. Губернатор подписал закон 12 декабря, а 18 декабря документ был опубликован на официальном сайте правительства Московской области.

«Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2019 год предусматриваются 66,7 миллиона рублей на софинансирование расходов по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек», - говорится в документе.

Согласно закону, в 2019 году общий объем доходов бюджета Московской области составит 537 миллиардов рублей, расходов – 587,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 50,6 миллиарда рублей.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы социально ориентирован: на социальные нужды пойдут свыше 70% расходов.