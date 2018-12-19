РИАМО - 19 дек. Столичные власти запроектировали новое дошкольное учреждение в поселке Марьино Новомосковского административного округа, говорится в сообщении пресс-службы председателя Москомархитектуры.

«В поселке Марьино запроектирован трехэтажный детский сад на 200 воспитанников. Общая площадь объекта составит порядка 4 тысяч квадратных метров. В здании обустроят групповые помещения, залы для музыкальных и спортивных занятий, кабинеты психолога и логопеда», – заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, внутри будет создана безбарьерная среда и свободный доступ людям с ограниченными возможностями. Вокруг детского садика разместят игровые и физкультурные площадки. Проект реализуют за счет средств городского бюджета.

Площадь земельного участка под строительство составляет 0,7 гектара. Он расположен вблизи индивидуальной и многоквартирной жилой застройки.

«Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил приоритет в сфере развития социальной инфраструктуры и новое строительство способствует решению проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях. Мы в свою очередь продолжаем планомерную работу по выпуску градостроительной документации на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации Адресно-инвестиционной программы города Москвы», – дополнила Княжевская.