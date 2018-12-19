РИАМО - 19 дек. В Московской области в 2017-2018 годах ликвидировали более 160 объектов незавершенного строительства, выявленных в рамках первого этапа работы с недостроем в Подмосковье, сообщил журналистам начальник Главного управления архитектуры и градостроительства региона Владислав Гордиенко.

«Мы этой работой занимаемся плотно. Мы начали ей заниматься в ноябре 2017 года, на сегодня уже практически год. Мы зафиксировали на 2018 год 519 объектов. Составили по ним дорожные карты и стали работать. Мы понимали, что это первый этап работы. За этот год у нас ликвидировано разными способами, в том числе снесено, более 160 объектов, это порядка 30% от первого этапа», - сказал Гордиенко, отвечая на вопрос РИАМО.

Как отмечается в справочном материале, по итогам 2018 года было ликвидировано 162 объекта незавершенного строительства, из них 37 объектов было снесено. В настоящее время эти территории благоустраиваются.

Кроме того, 125 объектов было достроено.