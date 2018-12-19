РИАМО - 19 дек. Старинные золотые часы и десятирублевую монету с изображением Николая II похитили из квартиры в Мерзляковском переулке в Пресненском районе Москве, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В полицию с заявлением о краже обратилась 34-летняя женщина.

«Из ее квартиры пропали: золотые старинные часы, обручальные кольца, броши, золотые сережки с жемчугом, 10 царских рублей Николая II монетой», – сказал собеседник агентства.

За последние два месяца в квартире бывали соседи и социальные работники, которые присматривали за больным мужем заявительницы. В настоящий момент сумма ущерба устанавливается, добавил он.