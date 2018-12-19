РИАМО - 19 дек. В Московской области лидером по ликвидации объектов незавершенного строительства стал городской округ Балашиха, сообщил журналистам в среду начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья Владислав Гордиенко.

«Лидером по ликвидации и сносу объектов у нас, безоговорочно, городской округ Балашиха», - сказал Гордиенко.

Как отмечается в справочном материале, в рамках работы в 2017-2018 годах в Балашихе было ликвидировано 20 объектов незавершенного строительства.

Кроме того, в Дмитровском городском округе было ликвидировано 12 объектов, в Серпухове и Одинцовском районе по десять объектов недостроя.